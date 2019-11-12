القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر يمنية، إن قوات الجيش واصلت التقدم في جبهة صبرين شرقي محافظة الجوف، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي تلوذ بالفرار.



وأكد أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن "قوات الجيش أحكمت سيطرتها بشكل كلي على مواقع أم الحجار وجبال صبرين بمديرية خب والشعف"، نافياً أن تكون الميليشيا قد استعادتها كما تروج لذلك في إعلامها، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الثلاثاء.

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ولفت إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع الميليشيا الحوثية، في جبلي "الطائرة"، و"الأطحال"، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

من جانبه أكد العقيد في اللواء "155 مشاه" ربيع القرشي، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع في الجبهة ذاتها من بينها موقع "الطويلات"، وكبدت الميليشيا المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش، نزعت أكثر من 500 لغم أرضي، زرعتها الميليشيا الحوثي، في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.