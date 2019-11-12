عدن .. مكافحة السرطان توزع 400 كرتون تمر للمرضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

وزعت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن، بالتنسيق مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بعدن اليوم، 400 كرتون تمر لمرضى السرطان بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وخلال التوزيع أكد مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو ، ومدير إدارة الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن عصام وادي، أهمية دعم ومساندة مرضى السرطان نظراً للظروف الصعبه التي يعانون منها , مثنياً على الدور الذي تلعبه المؤسسة في تقديم يد العون والمساعدة لمرضى السرطان.

من جانبه قال نائب مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن إبراهيم بامفروش، إن توزيع التمور يأتي ضمن جهود المؤسسة بمجال العطاء الإجتماعي والدعم النفسي لمرضى السرطان في عدن والمحافظات المجاورة التي ترعاهم المؤسسة .