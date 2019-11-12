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مصرع أربعة حوثيين والتصدي لهجومهم غرب تعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

مصرع أربعة حوثيين والتصدي لهجومهم غرب تعز

تعز - الخليج 365

قتل أربعة حوثيين وتمكنت القوات الحكومية من صد هجوم لهم غرب عاصمة تعز.

 

وتصدت القوات الحكومية ،  لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على وادي حذران غرب مدينة تعز.

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ووفق مصادر عسكرية، قصفت القوات الحكومية بالمدفعية مواقع وتجمع لمليشيات الحوثي ما أدى إلى سقوط أربع قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المليشيا.

 

في السياق، استهدفت مليشيا الحوثي بعدد من القذائف مناطق وقرى منطقة الضباب غرب المدينة.

 

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