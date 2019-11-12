عـــاجـــل : 11 فيديو إباحي لأشهر مخرج سينمائي بالوطن العربي .. أبرزها مع الفنانة الجميلة "ياسمين الخطيب" .. شاهد التفاصيل الصادمة للجميع

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر مطلعة عن الجهة التي قامت بتسريب فيديو إباحي للمخرج والبرلماني المصري المعروف خالد يوسف، مع فنانتين مصريتين تجاوزت مدته 22 دقيقة، وهما الفنانتان منى فاروقوشيما الحاج.



وقالت المصادر لـ "الشبكة العربية"، إن جهاز الأمن الوطني حصل على تلك الفيديوهات بعد سرقة اللاب توب الخاص بالبرلماني، مشيرًا إلى أنهم وجدوا أكثر من 11 فيديو إباحي لـ"يوسف" مع فنانات شهيرات لعل أبرزهم فنانة أثارت جدلًا مؤخرًا بسبب ارتدائها فستانًا " فاضحًا" في إحدى المناسبات الرسمية.

وأكدت المصادر- التي رفضت أن يتم الإفصاح عنها- أن البرلماني يجري محاولات عدة ودية لوقف تلك التسريبات الفاضحة التي تهدد مسيرته السياسية وتنعكس سلبًا على حياته الأسرية التي شهدت خلافات عدة بعد تسريب صورة له مع الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب والتي ردت عليها الأخيرة بتأكيد زواجهما في مرحلة سابقة.



المصادر ذاتها، ذكرت أنه قد يكون موقف خالد يوسفالسياسي المتمثل في انضمامه لائتلاف 25-30 داخل البرلمان الذي يرفض فكرة تعديل الدستور، وراء تلك الحملة وفضحه من أجل تراجعه عن موقفه.



وانتشرت مؤخرًا فيديوهات للمخرج والبرلماني خالد يوسف مع فنانتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرهم في أوضاع مخلة ويمارسون الجنس.



فيما أصدر "يوسف" بيانًا رسميًا- لم ينف فيه بشكل صريح الفيديو- ولكنه أكد أنه تعرض لحملة تشويه بسبب دوره في 25 يناير و30 يونيو.



وقال في البيان الذي نشره عبر حسابه على "فيسبوك" :" ونحن على أعتاب الإحتفال بعيد ثورة 25يناير والتي كانت موجتها الأعظم في 30يونيو وفي هاتين الموجتين ضرب الجيش المصري العظيم أروع المثل في احترام إرادة شعبه و الإنتصار لها.

وتابع: ويشرفني أن أكون واحدا من المشاركين في هاتين الموجتين ويعتبرني البعض واحدا من رموزها الواجب تشويههم وبالفعل تأتي هذه الذكري في توقيت أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتي الآن و لها مواسم تشتد وتكثف وتنوع طرقها كلما طرحت رأي أو اتخذت موقفا لا يروق لهم.

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وأكد: أن هذه الحملة لا تهز لي شعره و لن تثنيني عن مواقفي و لن تجعلني أتخلي عن رأيي ولأنني أؤمن بإننا دولة قانون والحق لا يأتي إلا بالقانون و ليس من خلال السوشيال ميديا لذلك فإنني أطالب أجهزه الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات و التي من شأنها الكشف عن من هم الذين يقومون بنشر و تداول هذه المواد ومن يقف خلفهم بالتمويل وما هي أغراضهم وحيث أنهم يكثفون حملتهم هذه الأيام بشكل هيستيري أطالب بسرعة تحديدهم والقبض علي أولئك الذين يضربون بعرض الحائط بالقانون و يرتكبون جرائم فادحة ويستمرون دون عقاب منذ أكثر من ثلاث سنوات".



واختتم قائلًا: عندما يحدث ذلك سيعرف الجميع ما انتهت إليه التحقيقات وساعتها ستتضح الحقائق للجميع.. ويعلم الله إن ما يعنيني هنا ليس شخصي و لا حتي عائلتي التي تضررت أبلغ الضرر لأن هذا قدرهم أما ما أدافع عنه هو شكل مصر العظيمة التي لم تعرف قط هذا المستوي المتدني والمنحط في التصفية المعنوية خاصة بعد أنجزت ثورتها أعظم دساتيرها والذي لو طبق ما فيه لكنا في مصاف الدول المتقدمة".



رفض تعديل الدستور



وقبل أيام من تسريب الفيديو الإباحي، أصدر تكتل_25_30 الذي ينتمي له خالد يوسف، بيانآ بشأن ما يتم تداوله عن تعديلات دستورية يتم التمهيد والترويج لها تتناول مواد نظام الحكم و مدة الرئاسة و عدد فتراتها وغيرها من المكتسبات والضمانات الدستورية.



وأعلن التكتل رفضه الكامل للمساس بهذا الدستور الذي حاز موافقة أكثر من 98% من أصوات الشعب المصري من منطلق الحفاظ على هذا الوطن ومقدارته وبنفس القدر من الحرص والخوف من العبث بمستقبل الوطن وبالدستور، وهو الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع، حسب بيان التكتل.



كما دعا تكتل ٢٥_٣٠ كافة أفراد الشعب المصري للحفاظ على إرادتهم التي تجلت في إقرار الدستور، وأهمها التداول السلمي للسلطة باعتباره الأداة الوحيدة للاستقرار السياسي وطريق المستقبل الذي لا يختلف عليه أحد.



أزمته مع ياسمين الخطيب



وقبلها أزمة الفيديو الإباحي واجه خالد يوسف أزمة تسريب صور له مع الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، والتي ردت عليها الأخيرة بتأكيد زواجها منه، وهو ما نفاه ضمنيًا في بيان له، إذ قال:" تعودت علي حملات ممنهجة و إشاعات مغرضة وقد كنت قد أعلنت من قبل انني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".



ويبدو أنه هذه الصور تسببت في أزمة عائلية للمخرج، ما دفعه لإصدار بيان ونشر صورة له مع زوجته مثنيًا عليها، وقال:" لم أتحدث ولم أنشر يوما مايخص شئوني الخاصة مطلقا ولكني مدفوعا بالوفاء لابد أن أعبر علانية عن امتناني لهذه السيدة التي أحببتها وتزوجتها ومنها رزقنا بطفلة أدعو ربي أن يبارك فيها أتحدث عن #شاليمار_شربتلي



وسبب الإمتنان أن هذه السيدة العظيمة ما أن تعرضت لمحنة أو تحدي أو أي أمر نتعرض له بحكم تصاريف القدر إلا ووجدتها في ظهري خير معين وأكبر مساند وكانت دائما لي الحبيبة والزوجة والصديقة والاخت بل والأم في أحيان ولم تُمكن اية مكائد من النيل من علاقتنا الزوجية ...أدامها الله لي ولأبنتنا وسأدافع عن صون هذه العلاقة وذاك البيت بكل السبل وسأجعل الجميع يضع يده في يوم قريب علي كل تفاصيل وخيوط المؤامرة علي بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها ويصرون أن ادفع المزيد كل يوم".

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