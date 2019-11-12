اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع 30 حوثيا وجرح آخرين بعملية نوعية لمدفعية المشتركة في البرح

0 نشر
تعز- اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 30 حوثيا وجرح آخرين بعملية نوعية لمدفعية المشتركة في البرح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

مصرع 30 حوثيا وجرح آخرين بعملية نوعية لمدفعية المشتركة في البرح

تعز- الخليج 365

لقي 30 من مسلحي مليشيات الحوثي مصرعهم وجرح عدداً اخر في عملية نوعية نفذها سلاح المدفعية للقوات المشتركة في جبهة البرح بالساحل الغربي غرب محافظة تعز.

 

Advertisements

 وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت طقمين عسكريين لمليشيات الحوثي كان على متنهما تعزيزات للمليشيات في جبهة البرح غرب محافظة تعز.

 

 وأضاف المصدر أن المدفعية تمكنت من تدمير الطقمين وقتل 30 مسلحاً من جماعة الحوثي الإرهابية وجرح عدداً اخر في ضربات نوعية استهدفت مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي.

 

 هذا وتواصل مدفعية القوات المشتركة توجيه ضربات نوعية تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهتي البرح والكدحة غرب محافظة تعز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 30 حوثيا وجرح آخرين بعملية نوعية لمدفعية المشتركة في البرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا