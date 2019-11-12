مصرع 30 حوثيا وجرح آخرين بعملية نوعية لمدفعية المشتركة في البرح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 تعز- الخليج 365 لقي 30 من مسلحي مليشيات الحوثي مصرعهم وجرح عدداً اخر في عملية نوعية نفذها سلاح المدفعية للقوات المشتركة في جبهة البرح بالساحل الغربي غرب محافظة تعز.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت طقمين عسكريين لمليشيات الحوثي كان على متنهما تعزيزات للمليشيات في جبهة البرح غرب محافظة تعز. وأضاف المصدر أن المدفعية تمكنت من تدمير الطقمين وقتل 30 مسلحاً من جماعة الحوثي الإرهابية وجرح عدداً اخر في ضربات نوعية استهدفت مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي. هذا وتواصل مدفعية القوات المشتركة توجيه ضربات نوعية تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهتي البرح والكدحة غرب محافظة تعز.

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