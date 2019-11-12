شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. محمد بن سلمان يتلقى خبر كالصاعقة من هذه الدولة بشان أموال "آل سعود" .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الشركة اليابانية المالكة لمصرف "سوفت بنك" والتي يستثمر فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 45 مليار دولار، عن ضربة موجعة للمملكة العربية السعودية تمثلت في خسائر تقدَّر بـ6.5 مليارات دولار، بعد عقد بن سلمان معها اتفاقية خلال 45 دقيقة

وأعلنت شركة الاستثمار اليابانية، أمس الأربعاء، عن أول خسارة تشغيل فصلية لها منذ 14 عاماً، تقدَّر بنحو 6.5 مليارات دولار، بعد تدوين قيمة سلسلة من الاستثمارات، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

Advertisements

وتلقَّى المدير التنفيذي لـ"سوفت بنك"، ماسايوشي سون، بعض اللوم من شركائه على قراراته السيئة، حيث قال: "كانت هناك مشكلة في تقديري الشخصي، وهذا شيء يجب عليّ التفكير فيه"، بحسب المصدر ذاته.

وقال أتول جويال، كبير المحللين في مجموعة "جيفريز" الاقتصادية: إن "تعاملات سون تثير أموراً أساسية حول استراتيجيته التي تجب معالجتها، فإن كان هناك مزيد من الاستثمارات الفاشلة بالمستقبل، فكيف يخطط للتعامل معها؟".

وفي عام 2017، كشف سون عن تفاصيل صفقة أقنع فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، باستثمار 45 مليار دولار.

وفي لقاء تلفزيوني ببرنامج ديفيد روبنشتاين، على تلفزيون "بلومبيرغ" الأمريكي، سأل المذيع عن كيفية تمكُّن سون من إقناع بن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلاً: "قولك ساعة واحدة أمر غير صحيح، استغرق الأمر مني فقط 45 دقيقة، فأقنعته بـ45 مليار دولار".

ولدى سؤال المذيعُ رجلَ الأعمال الياباني حول كيفية تمكُّنه من إقناع بن سلمان باستثمار هذا المبلغ الضخم، أوضح ماسايوشي أنه قال له: "أتيت إلى طوكيو للحديث معك لأول مرَّة، سأمنحك هدية، هدية ضخمة، هدية تقدَّر بتريليون دولار، فقال الأمير: حسناً، الأمر فعلاً مثير. فقلت: إذا استثمرت 200 مليار دولار فسأمنحك تريليون دولار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو.. محمد بن سلمان يتلقى خبر كالصاعقة من هذه الدولة بشان أموال "آل سعود" .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.