شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان من محور تعز بشأن استلام مرتبات أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 أعلن مندوب محور تعز، العقيد فؤاد شمسان، اليوم الثلاثاء، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس.

وقال في بلاغ صحفي - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "إلى جميع ضباط وصف ضباط وجنود محور تعز المقيدين على كشوفات الحالات التوجه إلى جميع فروع الكريمي لإستلام مرتباتهم لشهر اغسطس /2019 م". Advertisements ومضى "إبتداءً من يومنا هذا الثلاثاء الموافق ١٢/١١/٢٠١٩". وأضاف "علماً ان الإرسال بدأ من هذا اليوم وسيستمر الإرسال حتى إستكمال العدد".

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