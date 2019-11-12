الهلال الإماراتي يقدم الرعاية الطبية في "الظبيبة" جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

واصلت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الرعاية الطبية والمعالجة المجانية للمواطنين في منطقة الظبيبة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة ، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على امتداد مناطق الساحل الغربي.



Advertisements

وقام فريق العيادة الطبية المتنقلة بمعاينة الحالات المرضية من المواطنين من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن ، وتقديم العلاجات المجانية لهم.

وتحدث أحد العاملين في العيادة المتنقلة أن الفريق الطبي وصل إلى الظبيبة وتم معاينة أكثر من 60 حالة من مرضى الجهاز التنفسي وأمراض النزلات المعوية لدى الأطفال ، وتقديم العلاجات المجانية لهم.

ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى مختلف القرى النائية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة لتقديم الخدمات الطبية لهم والتخفيف من معانات المواطنين المتواجدين في تلك المناطق.