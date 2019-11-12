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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالملك: اليمن لم ولن يكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد رئيس الحكومة معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء أن "اليمن لم ولن يكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة".
جاء ذلك خلال لقاء عبدالملك، بسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وقال عبدالملك إن "الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أكثر أصراراً من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة واجهاض المشروع الحوثي الإيراني".
وشدد رئيس الوزراء، على أن "استمرار النظام الإيراني في دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية وإطالة أمد الحرب في اليمن وتعميق المأساة والكارثة الإنسانية الناجمة عنها وهي الأسوأ في العالم، يتطلب موقفاً دولياً حازماً لوقف تدخلها في شؤون اليمن والكف عن دعم الميليشيات الانقلابية".
واستعرض عبدالملك، خلال اللقاء، الأولويات الماثلة على ضوء اتفاق الرياض والإسناد الدولي المطلوب لدعم التنفيذ بما يحقق تطلعات اليمنيين في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار المنشود.
وأكد عبدالملك، حرص حكومته على احلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دوليا، متهماً الحوثيين "في التصعيد العسكري بإيعاز من داعميها في طهران".
وأشاد عبدالملك، بـ"الدعم الأمريكي الثابت للحكومة اليمنية، ومواقفها الواضحة المساند لوحدة وسلامة أراضي اليمن، وكذا مواقفها الحازمة تجاه الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة برعاية وتمويل مشاريع وميليشيات طائفية في بعض الدول العربية".
من جانبه، هنأ السفير الأمريكي الحكومة اليمنية بتوقيع اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن ذلك يمهد الطريق لتمكين الحكومة من أداء دورها وتلبية تطلعات المواطنين اليمنيين في المناطق المحررة، وأن الاتفاق خطوة هامة باتجاه إحلال السلام والاستقرار.
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