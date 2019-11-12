بالأرقام.. الكشف عن جرائم وانتهاكات الحوثيين بقعطبة في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الضالع - الخليج 365

ذكر، المسؤول الاعلامي لجبهة الفاخر بمحافظة الضالع، بأن المليشيات الانقلابية سعت منذ توغلها إلى مدينة قعطبة بدابة شهر شعبان الماضي الى عملية قتل وتدمير ونسف واعتقال المواطنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة حيث تعمدت المليشيات الى اعدام حياة المواطنين بتصرفاتها الهجمية.



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وكشف عن "أرقام جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق المناطق والقرى التي توغلت اليها وتم دحرهم منها بجبهة قعطبة مدينة قعطبة القرى المحيطة بالمدينة، قرى شخب" القفلة" سليم "حمان" مرخزة" حبيل" العبدي" حجر" باجة" باب غلق" الزبيريات " بالاضافه الى تجمعات سكانية تتبع المناطق المذكورة سلفا.

وتابع" حيث تم رصد ١٨٣ انتهاك، ٨٣ حالة قتل لمواطنين و مدنيين نتيجة للقتل المتعمد والقصف العشوائي وانفجار الالغام والعبوات التي خلفتها المليشيات الانقلابيه، تفجير واحراق ٢٢ منشأة ابار مياة سطحي وجوفية ، اختتطاف ١٩٨ مواطن بتهمة الانتماء للقوات المشتركة، تدمير ما يقارب من ٤٨ منزل تدمير كامل ،٩٠ منزل تدمير متوسط، تهجير ما يقارب من ٣٠٠٠ الف اسرة ، نهب ما يقارب من ١٥٠ مركبة وسيارة خاصة بالمواطنين، اضافة الى نهب المحلات التجارية بمنطقه سوق الفاخر".