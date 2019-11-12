شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تقصف مواقع المشتركة غرب حيس في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي بالقذائف المدفعية مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.



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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال قرية بني مغاري غرب حيس بقذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وعلى فترات متقطعة.

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 ، كما أطلقت عليها عدد من قذائف آر بي جي.

وترفض مليشيات الحوثي المدعومة من ايران الإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة ، وهو ما يكشف توجهات المليشيا لنسف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.