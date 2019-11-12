اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثية تقصف مواقع المشتركة غرب حيس في الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تقصف مواقع المشتركة غرب حيس في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الحوثية تقصف مواقع المشتركة غرب حيس في الحديدة

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي بالقذائف المدفعية مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

 

Advertisements

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال قرية بني مغاري غرب حيس بقذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وعلى فترات متقطعة.

 

 وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 ، كما أطلقت عليها عدد من قذائف آر بي جي.

 

 وترفض مليشيات الحوثي المدعومة من ايران الإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة ، وهو ما يكشف توجهات المليشيا لنسف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تقصف مواقع المشتركة غرب حيس في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا