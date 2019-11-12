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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تصعد خروقاتها بأطراف الدريهمي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بمختلف انواع الأسلحة في أوقات متفرقة من اليوم.
وأضافت المصادر أن مواقع القوات المتمركزة في أطراف المديرية تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة وبقذائف RBG بشكل عنيف.
وأشارت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 حتى ساعات الظهيرة.
وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.
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