طلاب بتعز يصعدون ضد قيادات عسكرية  موالية للإخوان لإخلاء المدارس "خاص"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

واصل طلاب تعز الاحتجاج على عسكرة مدارسهم من قبل سلطات الأمر الواقع.



وتجمع المئات من المحتجون والطلاب أمام مدرسة سبأ ، التي يتخذها محور تعز مقراً له، مطالبين تلك القوات بسرعة مغادرة المدرسة.

وتوعد محور تعز بالتصدي للتظاهرات، معتبرآ ان الاحتجاجات استهدافاً لقواته.

فيما أمهل المحتجون قيادة المحور، أسبوعاً لإخلاء المدرسة، مهددين باقتحامها.

وفي التفاصيل، واصل المئات من الطلاب في محافظة تعز مسيراتهم الاحتجاجية، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بإخلاء المدارس من التشكيلات العسكرية التي يقودها موالون للإصلاح.

ويتهم المواطنون قوات قيادة المحور واللواء 170دفاع جوي، التابع لحزب الاصلاح، بالاستيلاء على المدارس، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

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وقالت مصادر محلية إن المئات من المحتجين والطلاب تجمعوا أمام مدرسة سبأ في حي الروضة، التي يتخذها محور تعز مقراً له، مطالبين تلك القوات بسرعة مغادرة المدرسة.

وتوعد محور تعز بالتصدي للتظاهرات، معتبرا ان الاحتجاجات استهدافاً لقواته، في الوقت الذي أمهل المحتجون، في وقت سابق، قيادة المحور، أسبوعاً لإخلاء المدرسة، مهددين باقتحامها.

وكانت مظاهرة طلابية في تعز طالبت بإخلاء مدرسة باكثير من قوات الجيش.

حيث نفذ المئات من طلاب مدرسة باكثير بمدينة تعز ، وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر قيادة محور تعز، للمطالبة بإخلاء مدرستهم من المجاميع المسلحة.

وطالب الطلاب المتظاهرون قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز بسرعة إخلاء مدرسة باكثير الواقعة في حي الروضة شمال مدينة تعز، من المجاميع المسلحة التابعة للواء 170 دفاع جوي.

وأشار الطلاب المتظاهرون إلى أن مجاميع مسلحة تابعة للواء 170 دفاع جوي يسيطرون على مدرستهم منذ بداية الحرب على مدينة تعز من قبل جماعة الحوثي.

وهدد الطلاب بتصعيد احتجاجاتهم في حال رفض اللواء 170 دفاع جوي إخلاء مدرستهم، كما أعطوا قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز مهلة أسبوع واحد لإخراج المسلحين من مدرستهم.