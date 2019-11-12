شاهد .. تكريم عميد المسرح الفنان القدير علي أحمد يافعي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

كرمت وزارة الثقافة والمجلس الإنتقالي الجنوبي، مساء أمس، الفنان القدير والمخرج المسرحي، علي أحمد يافعي، المعروف بإنه عميد المسرح اليمني .



وجرى تكريم المخرج على خشبة مسرح حافون بمديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور نائب وزير الإعلام، حسين باسليم، ووكيل محافظة عدن، محمد نصر الشاذلي ووكيل وزارة الثقافة لقطاع الفنون والمسرح، نجيب سعيد ثابت وعضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور عبدالناصر الوالي .

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وخلال حفل التكريم، القيت عدد من الكلمات من قبل مدير عام مكتب الثقافة احمد عبدالله حسين، ووكيل المحافظة، أشادت بإسهامات المسرحي علي أحمد يافعي، ودوره في إثراء المسرح اليمني بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة .

وأعلن الممثل الدرامي، فهمي هويدي، خلال الحفل، قرار وزير الثقافة، مروان دماج، بتعيين اليافعي، مستشاراً لوزير الثقافة لشؤون المسرح، كما أصدرت السلطة المحلية قراراً بتسجيل منشأة باسم الفنان علي يافعي .