مدير صحة تعز: لايوجد أي دواعي لإغلاق المدارس وتعطيل الدراسة بسبب حمى الضنك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ، الدكتور عبدالرحيم السامعي ، بانه لايوجد اي دواعي لإغلاق المدارس وتعطيل الدراسة بسبب انتشار حمى الضنك او اي حمى فيروسية.



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وقال السامعي ، ان حمى الضنك والحمى الفيروسية تنتشر في المحافظات الجنوبية والغربية ومنها محافظة تعز ، وليست هذه الحمى محصورة بمحافظة تعز وحدها.

واكد الدكتور عبدالرحيم السامعي ، بان المرض لاينتقل من شخص الى آخر وليس له علاقة بالتجمعات السكانية ، وانما ينتقل عبر البعوض الناقل للمرض.

ودعا الدكتور السامعي جميع اولياء الامور الى الاطمئنان وعدم الانجرار خلف اي دعوات لاترتكز على اي اساس علمي او صحي او اجتماعي.