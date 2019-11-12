"فيصل العواضي عن اتفاق الرياض: خطوة مهمة للتفرغ لمواجهة الانقلاب الحوثي الايراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق فيصل بن محمد العواضي مستشار وزارة الإعلام على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.



وقال "العواضي" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن اتفاق الرياض ثمرة لجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وقد حفظ لنا الانجازات التي تحققت حتى الآن وسندخل مرحلة تنفيذ الاتفاق التي وردت أزمان محددة لبعض الخطوات منها، وهذه الخطة قد تكون بداية تتواصل بعدها العملية وتبدو الأولوية ملحة هنا لجانبين هما الأمن بمفهومه العام والاستقرار المعيشي والخدماتي وهذا أمر واضح لدى الحكومة ولديها منظومة خطط وبرامج في هذا الجانب.

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وأضاف بأن التوقيع على الاتفاق يعني اقراره وهو ما حصل بعد قرابة الشهرين من الحوار الذي بذلت فيه المملكة العربية السعودية جهودا عكست حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو نائب وزير الدفاع وحرص سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي وقد ادار سمو نائب وزير الدفاع السعودي المشاورات بكل اقتدار وكان رهان العالم على جهود المملكة في محله .

وقال مما لاشك فيه إن هناك تفاصيل يمكن أن تتعدد تفسيراتها لكن القضايا الأساسية الواردة في الاتفاق واضحة مثل دمج القوات واعادة تشكيل الحكومة والسلطة المحلية في المناطق المحررة بالتشاور وليس بالتوافق والفرق واضح فحينما نقول ان رئيس الجمهورية يتشاور مع المكونات السياسية والمحلية في اختيار المحافظين أو حتى الوزراء فهذا يعني ان الرئيس يشاورهم ثم يتخذ القرار دون أن يمتلك أي مكون من الذين تم التشاور معهم حق التعطيل أو توقيف القرار لكن لو قلنا بالتوافق فمعناه لابد من موافقة الطرف المعني والا يتعطل الاجراء.

وقال إن المهم أن البيت اليمني في المناطق المحررة ترتب من الداخل وهذه خطوة مهمة للتفرغ لمواجهة الانقلاب الحوثي الايراني.