المليشيا تعاود استهداف مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفها واستهدافها المتواصل على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة بمختلف أنوع الأسلحة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بالقذائف المدفعية واستهدفتها بالأسلحة الثقيلة ةالمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة الثقيلة م.ط عيار 23 ، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من الاسحلة الرشاشة الخفيفة.

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