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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة في إطار خروقات اليومية للهدنة الأممية.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.
وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت نيران اسلحتها على المواقع من سلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة وبسلاح 14.5 بشكل مكثف ومتواصل.
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