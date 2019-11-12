الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة في إطار خروقات اليومية للهدنة الأممية.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت نيران اسلحتها على المواقع من سلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة وبسلاح 14.5 بشكل مكثف ومتواصل.

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