مسلحون مجهولون يسرقون سيارة مواطنا من شبوة بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المكلا أقدم مسلحون مجهولون يوم الخميس الماضي على سرقة سيارة تابعة للمواطن عبدالرحمن علي العماري بجنف، وهو من أبناء محافظة شبوة في مدينة المكلا جول الشفاء بمحافظة حضرموت.

Advertisements وأفاد مصدر مقرب من عبدالرحمن النعماني" أن السيارة التي أقدم على سرقتها المسلحين المجهولين نوع كورولا موديل 2008 لون بحري وبدون لوحات. وأكد المواطن عبدالرحمن بجنف" بإنه قد أبلغ جميع الجهات المختصة والأمنية بشأن عملية السرقة ولكن السيارة مازالت مسروقة إلى هذه اللحظة.. مطالباً من الجهات المختصة بسرعة التحرك والكشف عن هوية السرق.

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