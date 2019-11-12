مستشفى الهجرين وفريق الزمالك ينظمان معرضا صحيا لمرض السكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 - القطن

أقام مستشفى الهجرين التعاوني بالتعاون مع فريق الزمالك الرياضي الثقافي بالهجرين (معرض صحي تثقيفي لمرض السكري )، بمنطقة المشهد تزامننا مع الزيارة السنوية للمشهد، وضمن المبادرات المجتمعية للفرق الشعبية التابعة لنادي الهجرين.



ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار والمراجعين بأهمية التعرف على مرض السكري وأعراضه وطرق العلاج منه .. وقد تضمن المعرض أركان تثقيفية عديدة تضمنت مجسمات ووسائل شرح لإيضاح أسباب وأعراض السكري والوقاية منها والعلاج كذلك قدمت الأركان شرح عن التغذية الصحيحة لمرضى السكر ،وعمل فحوصات سكر الدم وقياس الضغط وقياس الوزن والطول وتوزيع مطويات ونشرات تتعلق بمرض السكري وتقديم التوعية الملائمة لكل زائرة بناءً على قراءاتها من قبل المختصين.

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وأشاد الدكتور إبراهيم باضاوي مدير المستشفى، بالجهود المبذولة من قبل أعضاء فريق الزمالك في الأعداد والتنسيق والتنظيم لأقامه المعرض الصحي لمرض السكري، واعتبر ذلك دعم للتوجه الجديد بإقامة توعية وتثقيف للمجتمع بطرق وأفكار إبداعية ، شاكرآ لمدير عام مديرية دوعن ومكتب الصحة والسكان بدوعن لرعايتهم للمعرض ، وللمنصب علوي علي العطاس وإخوانه على دعمهم وتقديم كافة التسهيلات لإقامة المعرض .

بدوره أشاد رئيس اللجنة المجتمعية بمدينة الهجرين وضواحيها مبارك عبدالله بن لسود بعد زيارته للمعرض برفقة، طارق بن عفيف عضو اللجنة ، بفكرة أقامه معرض صحي تثقيفي لمرض السكري والأعداد والتنظيم الجيد والمعاملة الحسنة التي استقبل بها القائمين على المعرض للزوار من كل شرائح المجتمع وتقديم معاملة وخدمة راقية في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع معتبر ذلك هي التجربة الأولى من نوعها على مستوى المديرية ، شاكرآ لمستشفى الهجرين التعاوني وفريق الزمالك الذي اعطى صورة للوعي الثقافي والرياضي الذي يتمتع به أفراد الفريق ولكافة الطاقم الصحي والمشاركين والداعمين للمعرض ،وأن الجميع سيقدم على خطوات مشابهة لخدمة المجتمع .

حيث زار المعرض عدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية والمئات من المواطنين من مختلف المناطق وتقديم التوعية والتثقيف لهم عن مرض السكري ، كما قدم ( 274) خدمة من فحص السكر والضغط والوزن والطول خلال المعرض وتوزيع عدد ( 200) مطوية ونشرات توعية وتثقيف.