- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أمسية جميلة تملؤها المحبة والفنون الجميلة بحضور الموسيقار أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الخليج 365 - خاص
رصد "الخليج 365" صورة تجمع شخصيات فنية وكوادر، في جلسة يملؤها الفن الجميل بحضور الموسيقار اليمني أحمد فتحي.
والتقطت الصورة التي رصدها "الخليج 365" في مدينة جدة يوم أمس، في منزل الرجل المضياف الاستاذ صالح امام.
وجمع امام من الاحبه على يساره الأديب عبده خال، والإعلامي المخضرم علي فقندش، بجانبه طبيب الأسنان الدكتور نايف، ثم الاستاذ صالح امام وبجانبه الصحافي بجريدة عكاظ الزميل عبيد الزهراني.
وقال امام، إن الأمسية كانت جميلة تملؤها المحبة والتوافق على حب الفن والجمال .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمسية جميلة تملؤها المحبة والفنون الجميلة بحضور الموسيقار أحمد فتحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.