شاهد.. أمسية جميلة تملؤها المحبة والفنون الجميلة بحضور الموسيقار أحمد فتحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

رصد "الخليج 365" صورة تجمع شخصيات فنية وكوادر، في جلسة يملؤها الفن الجميل بحضور الموسيقار اليمني أحمد فتحي.



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والتقطت الصورة التي رصدها "الخليج 365" في مدينة جدة يوم أمس، في منزل الرجل المضياف الاستاذ صالح امام.

وجمع امام من الاحبه على يساره الأديب عبده خال، والإعلامي المخضرم علي فقندش، بجانبه طبيب الأسنان الدكتور نايف، ثم الاستاذ صالح امام وبجانبه الصحافي بجريدة عكاظ الزميل عبيد الزهراني.

وقال امام، إن الأمسية كانت جميلة تملؤها المحبة والتوافق على حب الفن والجمال .