التمييز الأردنية تؤيد حبس متهمين اثنين 9 سنوات بعد محاولتهما الالتحاق بداعش في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة بحبس متهمين اثنين 9 سنوات لكل منهما، بعد ثبوت محاولتهما الالتحاق بتنظيم داعش الارهابي في اليمن.



وجاء ذلك بعد توجه المتهمين إلى السعودية بقصد اداء مناسك العمرة، ومن هناك توجها الى مدينة جازان على الحدود اليمنية، واثناء محاولتهما تسلل الحدود تمكن رجال الامن السعودي من القبض عليهما، وتسليمهما للسطات الأردنية.

وكانت محكمة امن الدولة أدانت المتهمين بتهمة “محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية” استنادا الى قانون منع الإرهاب.

Advertisements

وبحسب وقائع القضية فإن “المتهم الأول هو شقيق الإرهابي الذي سبق الحكم عليه بالإعدام شنقاً لإقدامه على قتل أفراد من المخابرات في مكتب مخابرات البقعة، وعلى إثر إلقاء القبض على الأخير أصبح المتهم الأول من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ومقتنعا بأفكاره وبعد تنفيذ حكم الإعدام بحق شقيقه أضمر الحقد على الأجهزة الامنية، وعقد العزم على التوجه إلى اليمن من أجل الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي هناك للانضمام إلى صفوفه، ولهذه الغاية قام في منتصف العام 2017 بعرض الأمر على المتهم الثاني الذي تربطه به علاقة صداقة حيث إن المتهم الثاني من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي لاعتقاده بأنه تنظيم يقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية ويقيم حدود الله، فقرر الاثنان التوجه إلى المملكة العربية السعودية بحجة أداء مناسك العمرة للوصول من هناك”.

وأضاف قرار المحكمة “في الشهر العاشر من العام 2017 غادر المتهمان إلى السعودية بحجة أداء مناسك العمرة وعند وصولهما قاما بالتوجه إلى مدينة جازان في جنوب السعودية الملاصقة لليمن وعند قيامهما بمحاولة التسلل من مدينة جازان إلى اليمن للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي اكتشف رجال الأمن في السعودية أمرهما وتم إلقاء القبض عليهما وتم ترحيلهما إلى الأردن”.

ووجدت محكمة التمييز في قرارها ان “محكمة أمن الدولة أحاطت بواقعة القضية وقامت باستخلاصها بشكل سائغ ومقبول من بينات النيابة العامة المقدمة وأوردت مقتطفات من هذه البينات وخلصت الى أن وقائع الاتهام ثابتة من خلال اعترافات المميزين لدى المحقق حيث ان النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الظروف التي أخذت فيها هذه الاعترافات”.