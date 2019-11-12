شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

أبين.. وفاة مسن في مديرية لودر جراء تعرضه لعضة كلب https://www.elyamnelaraby.com/433846/ شاهد.. هاوٍ لأنغام آلة “الكمان“ يتفاعل مع الموسيقى ويطلق أعيرة نارية دون شعور https://www.elyamnelaraby.com/433854/ صعدة.. قصف مدفعي يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في رازح https://www.elyamnelaraby.com/433856/ "الترامادول".. مسكن أفيوني يُباع من دون وصفة طبية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/433860/ خبير اقتصادي بجامعة عدن يكشف أثر التغيرات السياسية على اليمن بعد اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/433861/ رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة وضع خطة لتطوير محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/433866/ تدشين العيادة المتنقلة بمديرية وادي العين وحوره https://www.elyamnelaraby.com/433871/ مؤسسة ألطاف تدشن مشروع توزيع مواد إيوائية للأسر النازحة في مخيمات ابن سيناء بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/433873/ وحجر في الضالع يطلقون نداء استغاثة إلى كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية https://www.elyamnelaraby.com/433881/ الكثيري: المعركة مع الانقلابيين.. حققنا الكثير فى قضية الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/433886/ Advertisements نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يطلع على مستوى الأداء الأمني في المهرة https://www.elyamnelaraby.com/433744/ باجسير يطلع السلطة المحلية بسيحوت على مشاريع مزمع تنفيذها بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/433745/ لجنة تقييم عمل المرافق الصحية بعدن تناقش أداء المرافق الصحية بالمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/433746/ محروس يتفقد أوضاع منطقة زاحق في أرخبيل سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/433747/ محروس يدشن مركز صحي بمنطقة نوجد بأرخبيل سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/433748/ معين عبدالملك يستقبل محافظ الجوف اللواء العكيمي https://www.elyamnelaraby.com/433749/ الإرياني: خطاب الحوثي يؤكد مخاوفه من انتفاضة شعبية https://www.elyamnelaraby.com/433750/ الحضرمي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية https://www.elyamnelaraby.com/433751/ مسؤول مجري يؤكد رفع عدد المنح الدراسية المقدمة لبلادنا إلى 100 منحة https://www.elyamnelaraby.com/433752/ عطية يطلع على سير العملية التعليمية في درا القران والعلوم الشرعية بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/433753/ # اليمن # الاتحاد الأوروبي # صعدة # الجنوب # الضالع # الجوف # عدن # الحوثي # الشرعية # محافظة الجوف # الخليج 365

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