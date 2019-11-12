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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: دولتنا القادمة ستكون فيدرالية الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 قال علي الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن أولوية المجلس الانتقالي في الفترة الحالية هو تلبية احتياجات المواطنين والذين عانوا كثيراً في الفترة السابقة، لذا يجب التركيز الآن على تحسين الخدمات المقدمة إليهم بشكل فوري وسريع.

وأضاف الكثيري، عبر برنامج بتوقيت عدن المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن فكرة الأقاليم في إطار المخرجات الثلاثة للحوار الوطني مرفوضة لدى جموع الجنوبيين وهو أمر لا يخفى على أحد، لكن ما يجمع عليه الجميع أن الدولة القادمة ستكون دولة فيدرالية.

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