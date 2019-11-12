شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري: المعركة مع الانقلابيين.. حققنا الكثير فى قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال على الكثيري، عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن اتفاق الرياض لم يكن حصيلة ما حدث خلال ثلاثة أشهر، فالمشكلة قائمة منذ أكثر من عامين، مُضيفاً أنه بالعودة لأحداث يناير 2018 داخل عدن؛ كان هناك اتفاق مع التحالف والشرعية لكنه لم ينفذ، وذلك أدي إلى تراكمات أوصلت الوضع إلى انفجار. وأضاف الكثيري، خلال برنامج بتوقيت عدن المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن الجميع يعرف القضية الجنوبية، وهدفنا من الاتفاق أو ما قبله “ترتيب الأوضاع فى الجنوب”، خاصة الأوضاع الخدمية.



واستكمل عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، فى أغسطس الماضي كان لابد من خطوة لإنهاء هذا الأمر، لكن بعض القوي وجهت المعركة تجاهنا فى الجنوب، ولذلك جاء اتفاق الرياض وقبله حوار جدة للتفاهم والوصول إلى أشياء محددة؛ تدفع الجميع إلى العمل وفق توجه وهدف واحد هو “مواجهة المليشيات الانقلابية”. وأشار الكثيري إلى صعوبة المفاوضات، نظراً لاختلاف المشاريع، مُضيفاً أن الاتفاق خاص بمرحلة ويهدف إلى حشد جهود الجميع لمواجهة الخطر الانقلابي، لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي حقق الكثير في قضية الجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكثيري: المعركة مع الانقلابيين.. حققنا الكثير فى قضية الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.