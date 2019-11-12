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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وحجر في الضالع يطلقون نداء استغاثة إلى كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ الضالع
وجه أهالي منطقتي الفاخر وحجر بمحافظة الضالع نداء استغاثة إلى كافة المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، فيما شكا آخرون تلاعب مندوبي المنظمات الأخرى المتواجدة في الميدان.
ووجه عدد من سكان منطقة حجر والفاخر نداء استغاثة عبر وكالة خبر، إلى كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن، دعوها إلى مدهم بالمواد الإغاثية والإيوائية ممثلة بـ"الغذاء والدواء والمسكن"، في مختلف المناطق الريفية والمدنية التي قصدها المئات هروباً من الميليشيا الحوثية، التي حولتهم إلى دروع بشرية من خلال اتخاذ المناطق السكنية التي يقطنونها ثكنات عسكرية.
وذكر السكان، أن هناك نقصاً كبيراً في الجانب الخدمي الذي تقدمه المنظمات الإنسانية، وخصوصاً في المناطق الريفية، ما يجعل المنظمات المتواجدة ميدانياً حالياً لا تفي بالغرض بمفردها.
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