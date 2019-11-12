شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر اقتحام المسجد الحرام واحتلال الكعبة.. عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة ويكشف علاقة الإخوان المسلمين بما حدث داخل الحرم المكي (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم -

كشف الكاتب الكويتي والمفكر الإسلامي عبد الله النفيسي، حقيقة العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الكويت وما حدث في المسجد الحرام.

ونفى “النفيسي” من خلال برنامج “الصندوق الأسود” على قناة “القبس” الكويتية مع الإعلامي عمار تقي، علاقة الإخوان في الكويت أو غيره من البلاد بمجموعة “جهيمان العتيبي” الذي خرج في عام 1400هـ – 1979 م، يريد بيعة الخلافة؟، وذلك عقب اقتحام الحرم المكي.

جاء ذلك في رده على سؤال وجه له بأنه كان داعما لطباعة مذكرات المجموعة في الكويت، والتي قامت بها جماعة الإخوان في الكويت، في مطابع شيوعية لإبعاد الشبهة عنهم والمتابعة الأمنية.

وأضاف النفيسي، أن جماعة جهيمان هم أقرب الناس إلى خوارج العصر، وذلك في تأييده لكلام الداعية السلفي عبد الرحمن عبد الخالق الذي وصفهم بذلك.

وأوضح النفيسي أن الأفكار والفتاوى التي كانت تحملها مجموعة جهيمان، كانت كلها تقوم على الرؤى والمنامات.

يذكر أن جهيمان كان عمره 43 سنة وهو القائد العسكري والسياسي لجماعة المجاهدين الذين احتلوا الكعبة.

Advertisements

وقد قام جهيمان بسحب الميكروفون من يد إمام الحرم ودفعه، حيث حاول الإمام استعادة الميكروفون ولكن أحد المرافقين هدده بخنجر حاد.

كما توجه الإمام ومئات من الحجاج إلى الأبواب على أمل الخروج ليكتشفوا أن الأبواب تم إغلاقها بالسلاسل الحديدية.

وبعد انقضاء الخطبة بدأت مبايعة محمد بن عبد الله القحطاني (المهدي المنتظر)، بين الركن والمقام وأول من بايعه جهيمان ثم بقية أفراد جماعته.

وأثناء أخذ البيعة بدأ تبادل إطلاق النيران بين الأشخاص المتمركزين على المنابر وقوات الأمن المتواجدة بالخارج.

واستمر القتال بينهم 14 يوما انتهت بحصر جماعة جهيمان في غرفة تم فتح سقفها وألقيت عليهم القنابل المسيلة للدموع، لتعلن لحظة استسلامهم والقبض عليهم، ومن ثم إعدامهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتحام المسجد الحرام واحتلال الكعبة.. عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة ويكشف علاقة الإخوان المسلمين بما حدث داخل الحرم المكي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.