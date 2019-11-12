مؤسسة ألطاف تدشن مشروع توزيع مواد إيوائية للأسر النازحة في مخيمات ابن سيناء بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشنت مؤسسة ألطاف للتنمية مشروع توزيع مواد إيوائية غير غذائية الإثنين، للأسر النازحة من محافظة الحديدة بمخيم ابن سيناء مدينة المكلا،بتمويل كريم من مؤسسة صلة للتنمية.



ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية لمؤسسة ألطاف للتنمية، تخفيفا لمعاناة الأسر النازحة نتيجة الصراعات المعيشية ، وتقديم لهم المواد الإيوائية الضرورية، لمساعدتهم في توفير بيئة مناسبة للعيش في هذه المخيمات بعد تحديد الإحتياجات لهذه الشريحة .

وعليه أشاد مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل بدور المؤسسات الفاعلة في تنمية المجتمع ولاسيما مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة ألطاف للتنمية وبين أن تفعيل هذه المشاريع يسهم في دفع عجلة التنمية في المجتمع .

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هذا وقد عبر نائب المدير العام لمكتب وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد سالم باظروس عن سعادته في استهداف هذه الشريحة بمشروع إيوائي وفق معايير راقية.

وقد صرح مدير مكتب الأوتشا نيازي بعمل مشاريع إكتفائية لهذه الشريحة وأبرز دور الجهة المنفذة في الإعتناء بجودة المواد الإيوائية إضافة إلى الاستهداف الأمثل لهذه الشريحة.

وأشاد منسق المشروع من الجهة الممولة سالم بافطيم بجودة الترتيب والتنظيم والعمل بكفاءة وجودة عالية بتطبيق معايير صلة التي تحفظ للمستفيد كرامته.

وأشار مدير المشروع المهندس محمد عبدالله عاموه مدير إدارة المشاريع بمؤسسة ألطاف للتنمية إلى أن مشروع توزيع المواد الإيوائية تكون من فُرش وبطانيات ومخدّات ومراوح شحن وناموسيات إضافة إلى إضاءة بالطاقة الشمسية تم توفيرها بتمويل كريم من مؤسسة صلة للتنمية واستهدفت 22 أسرة بإجمالي 180 فرداً من النازحين .