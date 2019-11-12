صعدة.. قصف مدفعي يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في رازح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 12، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم يتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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