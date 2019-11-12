شاهد.. هاوٍ لأنغام آلة “الكمان“ يتفاعل مع الموسيقى ويطلق أعيرة نارية دون شعور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

تحرك الموسيقى الشجية مشاعر العشاق وتدفعهم للقيام بأشياء قد يندمون على فعلها لاحقا، لا سيما عندما عندما يكون المطرب من حضرموت ذات التراث اللامتناهي والفن العريق.



وفي في إحدى السهرات بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، تسبب ابداع عازف الكمان مراد سرور، في تقسيمة جميلة تأسر الالباب بتفاعل أحد الحضور المسلحين حيث قام باطلاق حوالي خمسة عشر طلقة في الهواء أدت الى توقف العزف وإنزعاج الفرقة والحضور.

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وقال حاضرون للسهرة إن الشاب الذي أطلق الأعيرة النارية في الجو، فعل ذلك دون شعور.

وأضافوا أن الشاب عبر عن اعحابه بتلك الوصلة الموسيقية عن طريق اطلاق أعيرة نارية في الجو.