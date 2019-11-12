أبين.. وفاة مسن في مديرية لودر جراء تعرضه لعضة كلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ أبين

توفي رجل مسن متأثرًا بإصابة تعرض لها عندما هاجمه كلب مطلع الاسبوع الجاري، في منطقة العين التابعة لمديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين جنوبي البلاد.



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وذكر إن شخصا عجوزاً يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا توفي مساء الإثنين بعد إسعافه إلى مستشفى "محنف" في مدينة لودر عقب تعرضة لعضة كلب هاجمه بالقرب من منزله، وبحسب المصدر فإن المسن لم يلاحظ وجود الكلب نتيجة الظلام وضعف بصره.

هذا وتنتشر في ضواحي مدن المنطقة الوسطى في أبين والبلدات الريفية التابعة لها الكثير من الكلاب المسعورة التي هاجمت في وقت سابق من الشهر الماضي خمسة أطفال كانوا يلعبون خارج إحدى قرى مديرية لودر وهو ما أدى إلى إصابتهم بجروح متوسطة وخفيفة.