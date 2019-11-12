عــاجل .. "بن سلمان" يسبب صدمة جديدة للسعوديين.. ويكشف عن تلقيه تهديدات رسمية بالسجن والقتل تعزيزًا من داخل "آل سعود" .. شـاهــد

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الأكاديمي عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة عن تعرضه لتهديدات من الحكومة السعودية ومن بعض الامراء على خلفية موقفه من قضية والده.

وقال عبد الله العودة، في مقابلة مع قناة "PBS" الأمريكية، أمس السبت، إن الحكومة السعودية ترسل إليه رسائل باستمرار، تهدده فيها بأن ما يفعله "سوف ينعكس على تعاملهم مع والدي المعتقل".

وأضاف: "وما زلت أتلقى كل يومٍ تهديدات بالسجن بجانب والدي، من قِبل حسابات بـ (تويتر) مرتبطة بالحكومة السعودية"، وفقًا لموقع "الخليج أونلاين".

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ويطالب عبد الله العودة بالإفراج عن والده، والمعتقلين في سجون السلطات السعودية، ويقود حملة حقوقية واسعة في المحافل الدولية للضغط على الحكومة السعودية.

واعتقلت السلطات السعودية، سلمان العودة، في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، فيما يُحاكم بتهم منها "زعزعة الاستقرار، والتأليب على ولاة الأمر"، و34 تهمة أخرى.

وكان عضوا الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، باتريك ليهي، ودون باير طالبا الشهر الماضي السلطات السعودية بالإفراج عن سلمان العودة، وتغليب وجهة نظر حقوق الإنسان.

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