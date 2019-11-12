شكرا لبحثكم عن خبر طفلة يمنية تقيأت دما فماتت بسبب هذا المرض! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت طفلة يمنية بعمر الزهور، اليوم الاثنين، بعد أن تقيات دما في أحد مديريات محافظة الحديدة، التي يجتاحها مرض خطير.

وأوضحت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن الطفلة واحدة من بين اكثر من خمسين شخص توفوا خلال أكثر من اسبوع بسبب حمى الضنك الذي يفتك بالسهل التهامي، وعلى وجه الخصوص مديرية الجراحي، ومدينة زبيد.

وأطلق نشطاء يمنيون حملة تضامنية على منصات التواصل الاجتماعي بهشتاق #انقذوا_تهامة.