شكرا لبحثكم عن خبر طفلة يمنية تقيأت دما فماتت بسبب هذا المرض! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت طفلة يمنية بعمر الزهور، اليوم الاثنين، بعد أن تقيات دما في أحد مديريات محافظة الحديدة، التي يجتاحها مرض خطير.
وأوضحت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن الطفلة واحدة من بين اكثر من خمسين شخص توفوا خلال أكثر من اسبوع بسبب حمى الضنك الذي يفتك بالسهل التهامي، وعلى وجه الخصوص مديرية الجراحي، ومدينة زبيد.
وأطلق نشطاء يمنيون حملة تضامنية على منصات التواصل الاجتماعي بهشتاق #انقذوا_تهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة يمنية تقيأت دما فماتت بسبب هذا المرض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.