شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة "عبدالله الرجوي" المعروف بـ"ملك البهارات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أعلن فجر اليوم الثلاثاء عن وفاة عبدالله صالح الرجوي احد ابرز مؤسسي مؤسسة الرجوي التجارية في العاصمة صنعاء.

Advertisements وبرحيل الحاج عبدالله صالح الرجوي فقدت اليمن والقطاع التجاري "ملك البهارات" الذي يعد واحد من ابرز الشخصيات التي قدمت خدمات كبيرة لليمن واليمنيين ، فالراحل الحاج عبدالله الرجوي عرف بكفاحة في الحياة وسجل مع شقيقة حسين الرجوي قضة نجاح وكفاح مذهلة ، وكما هي مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. وتبدا قصص النجاح الكبيرة بدايات صغيرة ، كذلك هي مسيرة وقصة نجاح ( مؤسسة الرجوي التجارية ) .

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