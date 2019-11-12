جمعية حات التنموية تدشن دورة في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة برعايه كريمة من الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة دشنت جمعية حات التنموية دورة الحاسوب بحضور مدير عام مديرية حات الاستاذ محسن محمد مشخفي والأمين العام للمجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي والأستاذ خالد حسان مدير عام إدارة المعلومات والاحصاء والتوثيق ونائبه ومدير الأمن في للمديرية العقيد علي مسلم ومدير الصحه في المديرية.

Advertisements وفي حفل التدشين رحب الاخ رائد محمد حسن رئيس جمعية حات التنموية بالحضور، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الشيخ راجح باكريت للجمعية في إطار حرصه تفعيل دورها الجمعية وتحقيق أهدافها التنموية. من جانبه مدير عام المعلومات والاحصاء والتوثيق الأستاذ خالد حسان على الجهود التي تبذلها جمعية حات التنموية في تأهيل الشباب وتنمية قدرات المجتمع المحلي في مختلف المجالات.

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