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الشمري: اتفاق الرياض جاء تتويجا لجهود مضنية قادها ولي العهد السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الشمري: اتفاق الرياض جاء تتويجا لجهود مضنية قادها ولي العهد السعودي

متابعات_الخليج 365

قالت أستاذة العلوم السياسة في جامعة الملك عبد العزيز، د. نورة الشمري، إن تأكيد مجلس الوزراء الإماراتي على دعم ومساندة الدولة للجهود التي تبذلها لإرساء السلام في اليمن، من خلال اتفاق الرياض، دعمته المواقف الإماراتية الثابتة في دعم التحالف العربي بقيادة السعودية.

 

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 ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير ، قد نوه في كلمته خلال حفل التوقيع على اتفاق الرياض، بما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من تضحيات جليلة في ساحات الشرف، مع جنود المملكة وزملائهم في بقية قوات التحالف على الأرض اليمنية.

 

وأضافت الشمري، أن اتفاق الرياض، جاء تتويجاً لجهود مضنية ومخلصة وذكية جداً، قادها الأمير محمد بن سلمان، لتخليص مكونات الشعب اليمني من خلافات كانت ستصب في صالح الحوثيين.

 

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