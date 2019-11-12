أنور عشقي: اتفاق الرياض نزع فتيل صراع يمني جديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الخبير الاستراتيجي، اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن اتفاق الرياض، يؤكد الدور القيادي الحاسم للسعودية في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وعلى مستوى الإقليم العربي والمحيط الدولي، وهو دور دعمته، ولا تزال تدعمه، دولة الإمارات، ضمن تحالف استراتيجي بين البلدين، استعصى على كل الفتن ومحاولات الوقيعة التي تبنتها أبواق إعلامية معادية، غاظها تلاحم البلدين، وتصدرهما للمشهد الدولي كصناع سلام في المنطقة، ودفاعهما في الوقت ذاته عن عروبة اليمن.



وتابع عشقي، لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن اتفاق الرياض، الذي أثبت للعالم حكمة الملك سلمان بن عبد العزيز، قد نزع فتيل صراع يمني جديد، كانت تقف خلفه أجندات إقليمية وأيديولوجية مشبوهة، سعت لتعميق الانقسام بين اليمنيين، لمنح المليشيا الحوثية هامشاً أكبر للحركة والعبث بأمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، مشيراً إلى أن العقلانية السعودية وذكاءها السياسي، أحبط كل تلك المخططات، وأسس لتوحيد الصف اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي، وهو أيضاً ما يؤكد على عروبة ووعي الشعب اليمني تجاه كل المخاطر التي تهدد بلادهم، وضرورة التلاحم والتكاتف لبناء اليمن الجديد.

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