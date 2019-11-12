الزلفة: اتفاق الرياض يؤسس لدولة يمنية قوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال د. محمد آل الزلفة، المفكر السياسي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن تأكيد مجلس الوزراء الإماراتي على دعم ومساندة الدولة للجهود التي تبذلها السعودية، عبر قيادتها للتحالف العربي في سبيل استقرار اليمن، وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة، قد تجلى بصورة قوية على أرض الواقع منذ اليوم الأول للانطلاق «عاصفة الحزم»، مروراً بكل محاولات التسوية السياسة والعمليات الإنسانية والإغاثية، التي ما زالت مستمرة، وصولاً إلى «اتفاق الرياض»، الذي يؤسس لدولة يمنية قوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتستوعب كل أبنائها.



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وأضاف آل الزلفة، في تصريح إلى صحيفة "البيان" أن الإمارات تعمل يداً بيد مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لما فيه مصلحة اليمن، وتحقيق أهداف التحالف في الدفاع عن عروبة اليمن، وأمنه واستقراره من العبث الإيراني.

ولفت في هذا الصدد، إلى ما أكده ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن دور فاعل لعبته الإمارات للوصول لحل سياسي في اليمن، وتكريسها جهودها لخدمة هذا المبدأ، فضلاً عن تأكيده على التضحيات الكبيرة التي قدمتها الإمارات لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.