هلال الأمارات الأحمر يسير قافلة غذائية إلى جول الريدة بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 سيرت دولة الإمارات - عبر ذراعها الانسانية "هيئة الهلال الأحمر" - قافلة غذائية تضم 350 سلة غذائية، تزن 28 طنا إلى منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة في محافظة شبوه اليمنية استفاد منها 2135 فردا من الأسر معدومة الدخل والأشد احتياجا وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة .

Advertisements ووفق وكالة "وام" أعرب المستفيدون - عقب تسلمهم المواد الإغاثية - عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على وقفتها الأخوية في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء شبوة. يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بداية "عام التسامح" 33 ألفا و24 سلة غذائية بمعدل 1888 طنا و480 كيلو جراما، استهدفت 157 ألفا و 125 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

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