وزير الأوقاف: الشعب لن يتراجع عن استعادة الدولة وتثبيت النظام الجمهوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الأوقاف والارشاد الدكتور أحمد عطيه انه مهما امتدت الحرب مع المليشيات الإرهابية فإن الشعب اليمني لن يتراجع عن استعادة الدولة وتثبيت النظام الجمهوري.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاثنين لجبهات القتال في محافظة الجوف، رافقه فيها فريق من دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، برئاسة نائب مدير الدائرة للشؤون الدينية العميد محمد هزام.

وذكر الوزير بن عطية خلال لقائه قيادة و ضباط وصف ضباط المنطقة العسكرية السادسة، “إن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بمشروعها الامامي الكهنوتي اوصلت الشعب اليمني الى قناعة انه لا خيار اخر اماهم الا الانتصار لمشروع الرئيس هادي ودولة اليمن الاتحادي وإما الاستسلام لمشروع يحيى الرسي و” قاوق” عمامة الإمامة، وهي الكارثة بعينها، لان ذلك معناه استعباد الناس وسلب اليمنيين حريتهم. الامر الذي لا يمكن أن يقبل به اليمنيين الذين سيقاتلون في سبيل حريتهم حتى يتحقق النصر عما قريب إن شاء الله”.

وتابع : “إن البطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني عظيمة ولا يمكن لأحد إنكارها أو تقديرها بثمن خاصة وقد لمستها خلال الزيارات المتكررة لكثير من جبهات العز والكرامة التي نقوم بها وهم مرابطون في الصفوف الاولى بمواقعهم رغم صعوبة الظروف، لكننا وجدناهم بمعنويات عالية.

Advertisements

ولفت إلى أن اتفاق الرياض في مضمونه العام إيجابي حيث أنه الزم عدم إنشاء اية تشكيلات ومليشيا مسلحة خارج وزارتي الدفاع الداخلية وهو الأهم الذي يمنع حدوث اية حروب في المستقبل.. مؤكدا أن ما يلزم من الاتفاق البدء بمرحلة التنفيذ لكامل بنوده و المحددة بشهرين ما لم فان الجيش الوطني ومعه الشعب اليمني جاهزون لتنفيذ الاتفاق وحسم الامر مع كافة المليشيا الانقلابية والمتمردة.

وتفقد الوزير بن عطية خلال الزيارة الوحدات العسكرية وشرطة محافظة الجوف وإذاعة الجوف المحلية ودار القرآن الكريم والعلوم الشرعية وحث الجميع على اتباع المنهج الوسطي بعيدا الغلو والتطرف والخوض في المناكفات الضيقة والحزبية التي لا تخدم اليمن واليمنيين .

بدوره رحب مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 العميد محمد بن راسيه بزيارة وزير الأوقاف إلى محافظة الجوف لرفع معنويات الأبطال في الجبهات.

وأكد العميد بن راسيه أن الأبطال في الجبهات على اتم الاستعداد للتقدم وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المليشيات الانقلابية وانهم بانتظار الأوامر من القيادة العسكرية.