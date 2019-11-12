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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات غذائية جديدة في غيل باوزير بحضرموت بدعم إماراتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
في إطار جهودها الخيرية والإنسانية، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع مساعدات غذائية جديدة على الأهالي في مديرية غيل باوزير بحضرموت.
وتضمنت المساعدات الغذائية الجديدة ، توزيع 1000 كيس من الدقيق يزن ( 35 طن)، على مئات الأسر المحتاجة والمتضررة في المديرية
من جانبهم أعرب الأهالي، عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانونها.
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