شكرا لبحثكم عن خبر العثور على مقذوفات في مكب للنفايات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثرت قوات الحزام الأمني في القطاع الأول على مقذوفات مرمية بموقع للنفايات في مديرية البريقة غربي العاصمة عدن.

وأوضح قائد القطاع الحزام الأمني بالقطاع الأول " مصطفى العطيري" انه فور استلامهم بلاغا من أحد المواطنين بوجود مقذوفات, تحركت قوة من طوارئ القطاع لموقع المقذوفات وتم تمشيط المنطقة".

وعقب ذلك قام خبراء وفنيين بالمتفجرات اخذ المقذوفات إلى مقر القطاع في المديرية ومن ثم إلى مركز الحزام الأمني في العاصمة عدن .

الجدير بالذكر ان قوات الحزام الأمني بقطاع البريقة قد عثرت في فترات سابقة على مقذوفات والغام من مخلفات حرب 2015م.