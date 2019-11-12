شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تدفن قتلاها في خنادق من بينهم قيادي كبير.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة ان مليشيا الحوثي دفنت ثلاثة من عناصرها، بينهم قائد ميداني، في خندق حفرته المليشيا داخل أحد أحياء مديرية الدريهمي.

ولقي القتلى الثلاثة مصرعهم، خلال مهمة إسناد، ضمن مجموعة من سبعة أفراد، مدعومين بأسلحة معدلات البيكا.

وقال مصدر عسكري ميداني إن القوات المشتركة رصدت نيراناً معادية بعيارات متوسطة، من شمال غرب المدينة، لمساندة تسللات كانت تحاول تنفيذها مليشيا الحوثي من شمال شرق المدينة.

وأوضح أن القوات المشتركة نجحت في تحديد إحداثيات مصدر النيران واستهدافها وإخمادها.

وكشف عن مقتل القيادي في مليشيا الحوثي، المدعو أبو شهاب النهاري، خلال قيادته لمجموعة الإسناد، بالإضافة لاثنين أخرين، وإصابة رابع.

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وأضاف المصدر أن ثلاثة عناصر من المتسللين، نجحوا في الفرار من نيران القوات المشتركة.

وكشف عن الهوية الكاملة للقيادي الصريع بمليشيا الحوثي، مؤكدا أنه يدعى وائل أحمد علي أحمد النهاري.

وأشار إلى توليه مسؤولية القيادة الميدانية لمجاميع مليشيا الحوثي المتحصنة في أحد الأحياء الغربية بمدينة الدريهمي.

ونوه إلى دفن مليشيا الحوثي للقتلى، وقائدهم الميداني، في أحد الخنادق التي حفرتها المليشيا.