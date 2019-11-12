شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. كاميرا لمصور المسيرة تقع بيد الجيش فيها مقاطع تفضح الحوثيين بتفجير المدارس بحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مقطع فيديو يوضح اعتراف أحد المقاتلين الحوثيين بأنه قام بتفجير مدرسة واثنين من خزانات المياة في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وذكر المركز الاعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة أن أحد المصورين الحوثيين وقع أسيراً بيد قوات الجيش ووجد المقطع في كاميراته والذي يظهر اعتراف مقاتل حوثي بتفجير المدرسة والخزانين.

وتضمن المقطع قيام المقاتل الحوثي بشرح مفصل حول كيفية تفجير العبوة الناسفة التي زرعت في المدرسة وخزانات المياة على بعد خمسة كيلو متر.

ويعتبر هذا المقطع دليل ثابت على ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم بحق البنية التحتية الخاصة بالجانب التعليمي والاغاثي. وتقوم مليشيا الحوثي منذ خمسة سنوات بتفجير المدارس والمساجد ومنازل المواطنين وهي ثقافة دخيلة على ثقافة البلد. شاهد الفيديو.... Advertisements

هشام الشبيلي@hesham_al_shabi فيديو من كاميرا الحوثيين حصل عليها الجيش الوطني في المنطقة الخامسة يكشف عن: اعترافات لعناصر من جماعة الحوثيين بشأن تفحير مدارس وخزانات مياه في حجة شمالي #اليمن فيديو من كاميرا الحوثيين حصل عليها الجيش الوطني في المنطقة الخامسة يكشف عن:



اعترافات لعناصر من جماعة الحوثيين بشأن تفحير مدارس وخزانات مياه في حجة شمالي #اليمن pic.twitter.com/fUFLZ495Dr — هشام الشبيلي (@hesham_al_shabi) November 11, 2019 "> فيديو من كاميرا الحوثيين حصل عليها الجيش الوطني في المنطقة الخامسة يكشف عن:



اعترافات لعناصر من جماعة الحوثيين بشأن تفحير مدارس وخزانات مياه في حجة شمالي #اليمن pic.twitter.com/fUFLZ495Dr — هشام الشبيلي (@hesham_al_shabi) November 11, 2019 ">

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