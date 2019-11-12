شكرا لبحثكم عن خبر نجاح أول عملية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات صنعاء بعد توقف لسنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر طبية بصنعاء، بان الاستعدادات جارية لإجراء أول عملية زراعة قرنية بالمستشفى الجمهوري، بعد إجراء أول عملية زراعة كلى، بهيئة مستشفى الثورة العام خلال الاسبوع الجاري.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن استئناف اجراء عمليات زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي يأتي على أيدي كوادر يمنية برئاسة البروفيسور إبراهيم حسين النونو، بعد أن تكللت العملية التي أجريت أمس بمستشفى الثورة بالنجاح، فيما صحة المريضة مستقرة.

جدير بالذكر أن عمليات زراعة الكلى توقفت في اليمن منذ بدء الحرب قبل أكثر من 5 أعوام. و تشير الاحصاءات إلى أن آلاف من مرضى الفشل الكلوي يعانون من انعدام محاليل الغسيل وتعطل الأجهزة من وقت إلى آخر كون المريض يحتاج الى غسلتين كل اسبوع وأيضا عجز الكثير منهم عن اجراء عمليات الزراعة في الخارج بعد إغلاق مطار صنعاء في الثامن من أغسطس2016م، وتوفي المئات منهم.