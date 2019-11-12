شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يواصلون اعتقال منتسبي” الأمن السياسي والقومي” تمهيداً لتصفيتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت مليشيات الحوثي، عملية ملاحقة ومضايقة واختطاف أفراد وضباط جهازي الأمن السياسي والقومي والبحث الجنائي، في مسعى منها لتصفية الكوادر الأمنية.

وكشفت مصادر أمنية أن المليشيات اعتقلت، الضابط في البحث الجنائي العقيد "إسكندر غراب"، بتهم ملفقة تكيلها المليشيات لمن ترغب في التخلص منه من غير الموالين لها

ويأتي هذا بعد أيام من اعتقال المليشيات الحوثية لنحو 26 ضابطاً وفرداً من منتسبي جهاز الأمن السياسي بينهم رئيس دائرة التوجيه، في إطار الجهود الحوثية المتسارعة لتصفية جهازي الأمن السياسي والقومي وإحلال جهازها الطائفي المستحدث باسم جهاز الأمن الوقائي .