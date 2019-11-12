شكرا لبحثكم عن خبر السفارة الصينية: خبر سار وآخر سيء وعلينا التعلم من اليمن! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت سفارة الصين الشعبية في اليمن منتخب بلادها ” الصين” التعلم من المنتخب اليمني في إشارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها منتخب اليمن للشباب للتأهل إلى نهائيات كأس الأسيوية 2020م.

ونشرت صفحة سفارة الصين الشعبية في اليمن على تويتر تغريدة تصمنت خبرين وصفت الأول بالسار والثاني بالسيئ.



وقالت أن الخبر السار هو تأهل المنتخب اليمني الوطني للشباب إلى نهائيات كأس آسيا للشباب عام 2020، بعد ادائه الفني والكروي الرائع .

فيما اعتبرت الخبر السيئ هو فشل المنتخب الصيني الوطني للشباب في الوصول إلى هذه النهائيات متمنية للمنتخب اليمني للشباب تحقيق النتائج الجيدة في هذه البطولة التي ستقام العام المقبل في أوزبكستان

وتحرص سفارة الصين الشعبية في اليمن من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة الشعب اليمني أفراحه في فعالياته الوطنية المتنوعة بأسلوب شيق وجميل .

Advertisements

وكانت السفارة الصينية قد نشرت تغريدة على صفحتها في تويتر قبل أيام ابتهاجا بالتوقيع على إتفاق الرياض قالت فيها ” تم توقيع اتفاق الرياض الأن كلنا يمنيون “



Chinese Embassy to Yemen

✔

@ChineseEmbtoYEM

خبر سار وخبر سيئ.

خبر سار، تأهل المنتخب اليمني الوطني للشباب إلى نهائيات كأس آسيا للشباب عام 2020، بعد ادائه الفني والكروي الرائع.

نتمنى لهم النتائج الجيدة في النهائيات!

خبر سيئ، فشل المنتخب الصيني الوطني للشباب فيه...

ينبغي لمنتخبنا أن يتعلم من المنتخب اليمني!