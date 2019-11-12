شكرا لبحثكم عن خبر فرنسا تمنع وزير يمني من دخول أراضيها .. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير التربية والتعليم اليمني عبدالله لملس، إن سفارة فرنسا رفضت منحه تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية دون إبداء الأسباب.
وكان من المقرر أن يتوجه الوزير لملس إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، لانتخاب نائب رئيس للمؤتمر العام لليونيسكو.
ووفقا لصفحة الوزير على فيسبوك، أبدى الوزير استياءه من الموقف الفرنسي، الذي يسيء إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويقف حائلا دون مد جسور التواصل والتعاون بين بلادنا والمنظمات الدولية التي تعمل على تطبيع الأوضاع في اليمن، التي تعيش أوضاعا سياسية معقدة وتعاني من تبعات تلك الأوضاع على الجوانب الإنسانية المختلفة.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يمنع فيها وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية من دخول الأراضي الفرنسية، حيث منعت فرنسا عام ٢٠١٧م الوزير من الدخول إليها.. من دون ذكر الأسباب.
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