شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مغترب يمني بالمدينة المنورة في ظروف غامضة (الاسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر ان احد المغتربين اليمنيين قتل قبل يومين بالمدينة المنورة غرب السعودية .

وقالت مصادر مقربة من القتيل , ان طارق محمد المدي قتل في ظروف غامضة بالمدينة المنورة .

واضافت المصادر ان الجهات المختصة السعودية تمكنت وفي وقت قياسي لا يتجاوز 24 ساعة من القاء القبض على اثنين من المتهمين بقتل طارق المدي.

واشارت المصادر ان جنسية المتهمين سعودية وان متهم ثالث ما زال هارب , وتم احالة المتهمين الى النيابه العامة السعودية لاستكمال التحقيق وكشف ملابسات الحادث .

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