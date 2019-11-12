شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتحدث عن فصل ”غازية مأرب” عن صنعاء وبقية المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" محمد علي الحوثي، اليوم الاحد، أنه تم ازالة أبراج المحطة الغازية في مأرب، وفصلها عن العاصمة صنعاء وبقية المحافظات؛ وفقا لما أوردته "سبأ" بنسختها الحوثية.

وأضاف: " حتى عندما قالوا سيعملون مطارا لمأرب حددوا له حدود جغرافية وأدخلوا خط الأبراج بها وأول شيء أزالوا أربعة أبراج 400 KV لفصل المحطة عن صنعاء وعن بقية محافظات الجمهورية قبل البدء بأي عمل رغم أن مأرب كلها صحراء وأراضي واسعهً " .. متسائلا لماذا هذا الاختيار ؟.

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وزعم الحوثي الى أن حالة من الاستياء تعتري محافظة مأرب جرّاء تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وغلاء الأسعار.

وتحاول قيادات مليشيا الحوثي تحميل نتائج فشلها وانقلابها على الاجماع الوطني منذ خمس سنوات على الخارج والحكومة اليمنية المعترف بها، من خلال دغدغة عواطف المواطنين البسطاء بالكذب والتصريحات الاعلامية الجوفاء.